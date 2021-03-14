دخل عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، اليوم، في إضراب، حتى الأربعاء المقبل، أعلنت عنه أمس في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي فيسبوك.

ونظم عمال الوكالة في مختلف فروعها عبر ولايات الوطن، وقفات أمام مقار عملهم استجابة لنداء نقابة العمال التي نددت بغلق أبواب الحوار وعدم الالتزام بتسوية مستحقات الترقية المتفق عليها.

وأكدت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في أنها دعت نقابة عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى إيداع عناصر التمثيل النقابي وذلك من أجل إتمام عملية التفاوض بشأن الإتفاقية الجماعية.