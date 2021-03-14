تحدث الدولي الجزائري رامي بن سبعيني نجم بوروسيا مونشغلادباخ الألماني عن المباريات التصفوية القادمة التي تنتظر الخضر، خلال منافسات "كان" الكاميرون.

وقال بن سبعيني في تصريحات لموقع " بي- بي- سي" أن كل المواجهات صعبة خاصة وأن الفرق الثلاث الموجودة في المجموعة الثامنة لا تزال قادرة على التنافس من أجل التأهل لهذا لن تكون نهاية السباق في المجموعة الثامنة سهلا.

وأضاف: "نحن ندرك ذلك، نعلم أنه في إفريقيا لا توجد فرق ضعيفة أو متوسطة جميعهم يتمتعون بمستوى جيد".

و واصل القول: "اللاعبون سيواصلون الدفاع عن اللقب، وإذا حدث ذلك فإنها ستكون المرة الأولى التي يحتفظ بها فريق باللقب منذ مصر 2010، الأمر متروك لنا لكي نكون أقوياء ذهنياً وختم كلامه: "الجزائر ما زالت "متعطشة" على أرض الملعب نحن لا نستسلم أبدًا، لذلك من الصعب التغلب علينا، لهذا نحن مستعدون للمعركة".