بن سبعيني: نريد لقبا إفريقيا ثالثا
تحدث الدولي الجزائري رامي بن سبعيني نجم بوروسيا مونشغلادباخ الألماني عن المباريات التصفوية القادمة التي تنتظر الخضر، خلال منافسات "كان" الكاميرون.
وقال بن سبعيني في تصريحات لموقع " بي- بي- سي" أن كل المواجهات صعبة خاصة وأن الفرق الثلاث الموجودة في المجموعة الثامنة لا تزال قادرة على التنافس من أجل التأهل لهذا لن تكون نهاية السباق في المجموعة الثامنة سهلا.
وأضاف: "نحن ندرك ذلك، نعلم أنه في إفريقيا لا توجد فرق ضعيفة أو متوسطة جميعهم يتمتعون بمستوى جيد".
و واصل القول: "اللاعبون سيواصلون الدفاع عن اللقب، وإذا حدث ذلك فإنها ستكون المرة الأولى التي يحتفظ بها فريق باللقب منذ مصر 2010، الأمر متروك لنا لكي نكون أقوياء ذهنياً وختم كلامه: "الجزائر ما زالت "متعطشة" على أرض الملعب نحن لا نستسلم أبدًا، لذلك من الصعب التغلب علينا، لهذا نحن مستعدون للمعركة".