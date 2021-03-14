أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن اعفاء الوثائق المطلوبة من المستخدمين في قطاعها، وذلك في إطار الاستراتيجية المسطرة لرقمنة وعصرنة القطاع لمحاربة البيروقراطية.

وكشف الوزارة في بيان نشر عبر حسابها الرسمي "فايسبوك"، تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستخدمين، حيث تم إعفاؤهم من تقديم شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المدعم.

كما تم إعفاؤهم من جدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتصريح بالاشتراك ووضعية الاستهلاك، في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، فيما ألغت الوزارة شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين.

كما تم اعفاؤهم من نسخة بطاقة الانتساب للضمان الاجتماعي في ملف تجديد جواز العمل للعامل الأجنبي أو في ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالنسبة العامل الأجنبي الذي تجاوز 60 سنة.