أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها اليوم الأحد، أن غرة شهر شعبان 1442 هـجري ستكون غدا الاثنين، فيما ستكون ليلة ترقب هلال شهر رمضان المعظم يوم 12 أفريل المقبل.

وجاء في البيان: "إن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن أن غرة شهر شعبان 1442 هجري، ستكون يوم الاثنين 15 مارس 2021". وأضافت الوزارة أن ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1442هـ/2021 م ستكون "يوم الاثنين 29 شعبان 1442 هـ الموافق لـ 12 أفريل 2021 م".