عينت لجنة التحكيم في الإتحاد الافريقي لكرة القدم ،الحكم المغربي عادل زوراق لإدارة مباراة الجولة الثانية بين فريق وفاق سطيف ونادي أهلي بنغازي الليبي يوم 17 مارس الجاري بملعب بيتر سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة بداية من الساعة السابعة مساءًا، ضمن مباريات كأس الكاف.

وحسب الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك فإن زوراق سيكون بمعية كل من يحي نوالي، زكرياء برينسي، في حين سيكون كريم صبري حكما رابعا، كما تم اسناد مهمة محافظ اللقاء إلى السوداني أمير عصمان محمد حميد، أما المراقب العام فهو الغاني ألكسندر صاكي أشانتي.