انطلقت ، اليوم السبت ، مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة ، في حملة تحسيسية حول حوادث المرور بالتزامن مع العطلة الربيعية ، حملت شعار" حافظ على عائلتك واستمتع بعطلتك". انطلقت الحملة التحسيسية من نقطة السد الثابت "لبراشمة" بإقليم بلدية مجاز عمار،عند مفترق الطرق الوطني 20 جهة قسنطينة والولائي 122 جهة حمام دباغ .



وشارك في الحملة التحسيسية بالإضافة إلى مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة ،كل من مديرية الأشغال العمومية ،مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية ، الحماية المدنية ، الهلال الأحمر الجزائري ،الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور(طريق السلامة)بقالمة،جمعية المسعفين والبيئةوالكشافة الإسلامية.



وتمثلت العملية في توزيع مطويات وتقديم توجيهات لسالكي الطريق ، خاصة الرحلات المنظمة إلى المدينة السياحية حمام دباغ ، سواء على متن المركبات الخاصة أو على متن الحافلات . وقد لقيت العملية على ما لاحظناه خلال متابعة الحملةالتحسيسية،شهدت استحساناكبيرامن سالكي الطريقين،سواءالعائلات أو الركاب . وستنظم مصالح مجموعة الدرك بڨالمة حملة مماثلة ، لفائدة سالكي الطريق الوطني ، عند محور الدوران أمام الفرقة الإقليمية بالفجوج ، على الطريق الوطني رقم 80 جهة سكيكدة .