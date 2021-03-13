سيتم وضع ورقة طريق جديدة لإنجاز مشروع ملعب كرة القدم الجديد لبراقي بالجزائر العاصمة، مع تحديد الآجال وإيجاد حلول لجميع المشاكل التقنية، حسب ما أعلنت عنه وزارة السكن والعمران والمدينة, في بيان لها اليوم السبت، أنه.



وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك : “بعد الاجتماع الذي ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة، الأسبوع الفارط بمقر الوزارة، والذي خصص للملعب الجديد لبراقي بالجزائر العاصمة. قام اليوم السبت بزيارة إلى ورشة الملعب للوقوف على العراقيل الميدانية والتقنية”.



وأوضح المصدر ذاته أن الهدف من الوقوف على العراقيل الميدانية والتقنية لإنجاز الملعب الجديد هو “وضع ورقة طريق جديدة للمشروع مع تحديد الآجال ووضع حلول لكل المشاكل التقنية به”.