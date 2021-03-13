افتتحت ،اليوم السبت، بفضاء الشلال الطبيعي السياحي ببلدية حمام دباغ بڨالمة ، فعاليات الطبعة التاسعة لتظاهرة "ربيع الحمامات للصناعة التقليدية"، التي دأبت على تنظيمها مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لولاية ڨالمة، بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية ڨالمة وبمشاركة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.



حضر مراسيم الافتتاح بالإضافة إلى مديرالسياحة بالولاية ، سلطات دائرة وبلدية حمام دباغ ،مدير الثقافة بالولاية ومديرغرفة التجارة والصناعة ومصالح الأمن للمنطقة ، كما جرت مراسيم الافتتاح الرسمي بحضور جماهيري كبير للسياح من قاصدي البلدة السياحية ، تزامنا مع عطلة الربيع.



التظاهرة التي ستدوم من اليوم السبت وإلى غاية الـ30 من شهر مارس الجاري ، تشارك فيها 12 ولاية بالإضافة للولاية المحتضنة (ڨالمة) ، وبمشارك 10 جمعيات من داخل الولاية و32 حرفيا يمثلون الولايات المشاركة بعرض وبيع منتوجات صناعية تقليدية ، وتنظيم جولات سياحية داخل إقليم ولاية ڨالمة التي تزخر بكنوز سياحية وأثرية متنوعة .



وكشفت أولى الانطباعات التي استجمعناها بقلب المدينة السياحية ،عن إبداء إعجاب بالمعروضات التقليدية ، التي لقيت إقبالافي الاقتناء ، خاصة الأواني الفخارية كطواقم الأطباق المتنوعة من الأطعمة ، والأواني الفخارية التي يكثر استعمالها من الجزائريين ، خلال شهر رمضان المعظم ، على ماذكرته لنا سيدة وجدناها بصدد اقتناء بعض هذه الأواني الفخارية .