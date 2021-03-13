عقب توقيع رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، على المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر ليوم 12 من جوان المقبل يشرع هذا الثلاثاء الــ16 من مارس الجاري في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية .



تضمن القانون العضوي للانتخابات تعديلات جديدة من بينها الغاء شرط العتبة المحدد بنسبة 4 في المائة للترشح للانتخابات والاكتفاء بشرط التوقيعات الذي يشترط جمع 25 الف توقيع في 23 ولاية على الاقل للأحزاب 100 توقيع في القائمة الحرة وكذا اسقاط شرط المناصفة في القوائم الانتخابية للأحزاب التي لم تتمكن من تحقيقي بإيداع طلب لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ".