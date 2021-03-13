قرر اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي إنهاء مهام رئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة البليدة، وعين لجنة مؤقتة تشرف على تسيير شؤون الحزب.

وجاء في بيان تحوز "الخبر" نسخة منه، أن أمين عام "الأفالان" قرر إنهاء المهام في إطار الصلاحيات المخولة له، وبناء على أحكام المواد الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، دون تحديد دوافع وأسباب هذا القرار، مع تكليف عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم والهياكل تنفيذ أحكام القرار.

محافظ "الأفالان" بالبليدة يسعد محمد، أوضح لـ"الخبر" مساء اليوم، أن القرار غير قانوني ويعبر عن موقف "انفرادي وارتجالي وتعسفي"، ويخالف القانون الأساسي للحزب، مؤكدا أنه سيطعن في القرار، ومضيفا أن الاستقرار السياسي الذي أصبح عليه الوضع في البليدة، يبدو أنه لم يعد يعجب بعض القيادات في الحزب.