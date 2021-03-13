توفي ثلاث أشخاص وأصيب 02 آخرين بجروح، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب وانحراف سيارة سياحية بمنطقة المقيد ببلدية دلدول بالطريق الولائي رقم 78، حسب بيان من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان أن أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمسعد تدخلوا اليوم على الساعة 14 و05 د، اثر وقوع حادث تمثل في انحراف و انقلاب سيارة سياحية جنوب شرق الجلفة، خلف وفاة 03 ضحايا ( امرأة و رجل و طفل)، تبلغ اعمارهم 51 سنة ، 25 سنة و 06 اشهر .

كما تم تسجيل اصابة 02 آخرين،( رجل وطفل)، تبلغ أعمارهم 26 سنة و 03 سنوات، لهم اصابات متفاوتة الخطورة، أين تم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة لهم في عين المكان ونقلهم الى المستشفى بمسعد، بينما تم تحويل الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بمسعد.