انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم السبت، ببرلين أمام نظيره السويدي في ثاني مقابلاته في إطار الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية بطوكيو-2021.

ولم يستطع أشبال المدرب آلان بورت مجاراة النسق الكبير الذي فرضه نائب بطل العالم، خلال المونديال الذي احتضنته مصر شهر جانفي الماضي، وانهزموا بفارق 11 هدف (36-25).

وكان المنتخب الوطني قد استهل الدورة، أمس الجمعة، بانهزام أمام سلوفينيا بنتيجة (28-36)، وبالتالي فإن "الخضر" لن يتأهلوا رسميا للألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف.

وسيواجه رفاق القائد مسعود بركوس خلال الجولة الثالثة والأخيرة منتخب ألمانيا غدا الأحد.

للإشارة، فإن صاحبي المرتبتين الأولى والثانية عن كل مجموعة يتأهلان لدورة كرة اليد لأولمبياد طوكيو.