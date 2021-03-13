واصل الجيش الصحراوي اليوم السبت استهداف تخندقات جنود الاحتلال المغربي حيث قصف مواقعهم بمناطق البكاري و المحبس وحوزة، حسب البيان العسكري رقم 122 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأفاد البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية أن "الجيش الصحراوي نفذ اليوم قصفا عنيفا على مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أم أدكن بقطاع البكاري، وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

كما قصف الجيش الصحراوي قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس، ونفذ قصفا مركزا استهدف مواقع تلك القوات في منطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس، حسب ذات البيان.

وفي قطاع الحوزة، أوضح البيان، أن الجيش الصحراوي شن قصفا عنيفا على قوات الاحتلال المتمركزة بمنطقة فدرة التمات.

وتتواصل منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي، تاريخ خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ عام 1991، هجومات الجيش الصحراوي ضد جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي (جدار الذل والعار).