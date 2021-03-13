فندت مصالح الأمن الولائي لوهران اليوم السبت، استعمال عناصر الشرطة للعنف والغاز المسيل للدموع ضد المواطنين أثناء مسيرات أمس الجمعة.

وجاء في بيان صحفي لخلية الاتصال والعلاقات العامة لمصالح الأمن الولائي "ردا على ما روجته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فإن مصالح أمن ولاية وهران تنفي نفيا قطعيا مضمون المنشورات التي تدعي استعمال عناصر الشرطة للعنف والغاز المسيل للدموع ضد المواطنين يوم الجمعة 12 مارس 2021 بشوارع المدينة".

وتعتبر مصالح الأمن الولائي هذه المنشورات "من الأخبار المغلوطة"، وفق ما جاء في ذات البيان.