ضيع نادي مولودية وهران، اليوم السبت، فرصة ثمينة للانفراد بصدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعدما تعثر على أرضية ميدانه أمام صاحب مؤخرة الترتيب أهلي برج بوعريريج في إطار مقابلات الجولة 17 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعانى أشبال المدرب خير الدين مضوي الأمرين قبل تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع من اللقاء عن طريق بن عمر ملال بعدما تقدم الضيوف في الدقيقة 38 عن طريق رحماني.

بهذه النتيجة تحافظ شبيبة الساورة على الريادة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن "الحمراوة" في المركز الثاني بـ31 نقطة، فيما حقق البرايجية نقطة معنوية من ملعب أحمد زبانة قد تسمح لهم بالانتفاضة في المقابلات القادمة حيث يبقى الفريق في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط.

في مقابلة أخرى، قلب جمعية عين مليلة تأخره في النتيجة أمام اتحاد بسكرة، بهدف سجله عدوان في الدقيقة 33، إلى فوز بهدفين سجلهما كل من محمد أمين حامية (د 63) ومروان دهار (د89).

وتواصل جمعية عين مليلة مشوارها الرائع هذا الموسم محققة 8 انتصارات من 16 مقابلة ما جعلها قريبة من المقدمة محتلة المركز الرابع بـ29 نقطة، في المقابل لا يبتعد البساكرة سوى بنقطة عن مراكز الهبوط برصيد 16 نقطة في المركز 16.

من جهته حقق نادي بارادو ثاني فوز على التوالي في داربي عاصمي بعد الإطاحة باتحاد العاصمة في الجولة الماضية، حيث كان الضحية هذه المرة نصر حسين داي بملعب 20 أوت في العاصمة.

وسجل أهداف اللقاء كل من بن بوعلي (د59) وبوصيف (د73) لبارادو وناجي (د76) للنصرية، حيث يتمركز الأكاديميون في المرتبة السابعة بـ26 نقطة، فيما تعاني النصرية في المراكز المتأخرة (14) برصيد 17 نقطة.

واستغل اتحاد العاصمة الفترة الصعبة التي يمر بها أولمبي الشلف من أجل العودة إلى سكة الانتصارات تحت قيادة المدرب الجديد منير زغدود بنتيجة استقرت عند ثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها كل من بن شاعة في الدقيقة 10 وثنائية بلقاسمي في الدقيقتين 13 و67.

وإذا كان أبناء "سوسطارة" قد ارتقوا للمركز الثامن (24 نقطة) فإن الشلفاوة تعرضوا للخسارة الخامسة على التوالي والأولى للمدرب الجديد مزيان إيغيل ما جعلهم في المركز 15 بـ16 نقطة.

في آخر المقابلات التي أجريت اليوم وجمعت بين فريقين مهددين بالنزول، حقق نجم مقرة فوزا ثمينا على شبيبة سكيكدة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وسمح هذا الفوز لنجم مقرة بالاقتراب قليلا من مراكز النجاة رغم بقائه في المركز 18، معمقا جراح أبناء روسيكادا الذين تجمد رصيدهم عند النقطة الثامنة في المركز قبل الأخير.

النتائج:

الجمعة:

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 1 - 1

أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 1 - 1

شبيبة الساورة - وداد تلمسان 1 - 0

شباب قسنطينة - سريع غليزان 5 - 2

السبت :

اتحاد الجزائر - جمعية الشلف 3 - 0

نجم مقرة - شبيبة سكيكدة 3 - 2

مولودية وهران - أهلي برج بوعريريج 1 - 1

نصر حسين داي - نادي بارادو 1 - 2

جمعية عين مليلة - اتحاد بسكرة 2 - 1

مباراة مؤجلة:

وفاق سطيف - شبيبة القبائل

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة الساورة 32 15

2. مولودية وهران 31 17

3. وفاق سطيف 30 14

4. جمعية عين مليلة 29 16

--. أولمبي المدية 29 17

6. شبيبة القبائل 27 14

7. نادي بارادو 26 17

8. اتحاد الجزائر 24 16

9. شباب بلوزداد 22 12

10. شباب قسنطينة 21 16

11. مولودية الجزائر 20 13

--. سريع غليزان 20 16

13. وداد تلمسان 18 16

14. نصر حسين داي 17 17

15. أولمبي الشلف 16 15

--. اتحاد بسكرة 16 17

17. اتحاد بلعباس 15 17

18. نجم مقرة 14 16

19. شبيبة سكيكدة 8 16

20. أ. برج بوعريريج 5 15.