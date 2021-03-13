تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بتوفير لقاح مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أسرع وقت ممكن وبأي ثمن، داعيا إلى البدء في حملة جديدة لمواجهة الوباء.

وقال الدبيبة في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني لجائحة كورونا، اليوم في طرابلس إن حكومته ستوزع لقاح مرض فيروس كورونا على جميع الليبيين والمقيمين بدون أية استثناءات، متعهدا بتوفيره في أسرع وقت ممكن وبأي ثمن.

وأكد أن توفير اللقاح وتوزيعه سيكون من أولويات حكومته، مشيرا إلى الاستقرار على طريقة توزيع اللقاح بدون أية استثناءات لأي ليبي أو مقيم وحتى من لديهم إقامة غير شرعية.

وأشار الدبيبة إلى أن "هناك مجهودا كبيرا بذل في مواجهة كورونا، لكن النتائج غير فعالة"، موضحا أن "هناك مبالغ ضخمة صرفت والوضع التوعوي يحتاج إلى حملة حقيقية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا".

وأضاف أنه "يفترض من اليوم (..) أن نبدأ حملة جديدة بروح جديدة، ولا بد من مراجعة الأخطاء السابقة والحملة السابقة".

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بشكل إجباري"، معتبرا أن ذلك أبسط ما يمكن الالتزام به في مواجهة الوباء.

وبدأت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الوطني لجائحة كورونا، الذي تنظمه وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة العلمية الاستشارية لجائحة كورونا خلال الفترة من 13- 15 مارس الجاري في طرابلس تحت شعار "جائحة كورونا بين الواقع والتطلعات".

وتتضمن محاور المؤتمر, الصحة المجتمعية، والوقاية وسبل احتواء الجائحة بين الواقع والطموح، والوسائل التشخيصية لفيروس كورونا ودورها، واستراتيجيات علاج الفيروس من العلاج الوقائي إلى ما بعد الشفاء، وإدارة الأزمة والدعم اللوجستي في ظل الجائحة ومدى نجاحها رغم التحديات، وتأثير جائحة كورونا على القطاع الصحي والقطاعات الأخرى.

ويصاحب فعاليات المؤتمر عقد ورش عمل وندوات علمية ومعرض للمستلزمات الطبية والأدوية، بمشاركة شركات طبية وطنية.

وسجلت ليبيا حتى يوم الخميس الماضي 143643 إصابة بمرض فيروس كورونا، منها 10670 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات 2279 حالة، مقابل 130625 حالة شفاء، بحسب آخر تحديث للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلاد.