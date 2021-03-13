سجلت الجزائر 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم السبت اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة في الجزائر إلى 115.143 حالة

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 3034 وفاة.

كما تماثل 111 مريضا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس إلى 79.783 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، يتواجد حاليا 12 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف الدكتور فورار أن 34 ولاية لم تسجل أي حالة، 8 ولايات سجلت من 1 الى 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.