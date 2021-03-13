فاز المترشح الوحيد زموشي محمد منصف برئاسة الاتحادية الجزائرية لرياضة البادمينتون للعهدة الأولمبية 2021-2024، خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت أشغالها اليوم السبت، بمركز الصحافة بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة.

وحضر أشغال الجمعية العامة الانتخابية 32 من أصل 33 عضوا في الجمعية من بينهم 27 عضوا يحق لهم التصويت، كما حضر أيضا ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

وقال زموشي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ،عقب انتخابه :"أنا جد سعيد بهذه النتيجة المحققة والمعبر عنها بنسبة مائة بالمائة، وعلى قدر ثقة أعضاء الجمعية العامة التي وضعوها في شخصي، سأتشجع بما يكفي لكي أقدم الإضافة لرياضة البادمينتون الجزائرية بالعمل والإخلاص والبرنامج الثري الذي قدمته".