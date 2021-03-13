شرع الرئيس المالي باه انداو، بعد ظهر اليوم السبت، في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.

وكان في استقبال انداو بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مرفوقا بوزير الخارجية، صبري بوقدوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.

وستسمح هذه الزيارة بـ"استعراض العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع الجزائر ومالي وسبل تطويرها وترقيتها خدمة للمصالح المشتركة"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. كما ستكون فرصة للجانبين للوقوف على مدى تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.