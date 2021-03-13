تنحى رئيس النيجر، محمد إيسوفو، عن منصبه كرئيس وزراء، ليتمكّن من الفوز بجائزة الإنجاز في القيادة السياسية الإفريقية لعام 2020، والقيمة المالية المرفقة بها البالغة 5 ملايين دولار .

وجاء قرار التخلّي عن هذا المنصب بعد فترتين في الرّئاسة، لذلك ستشهد النيجر أول انتقال ديمقراطي بين زعماء منتخبين منذ استقلالها عن فرنسا قبل أكثر من 60 عاما، حسب الـ "البي بي سي".

وذكرت القناة أنّه لم يكن ذلك هو السبب الوحيد لمنحه الجائزة، فقد أشادت لجنة الجائزة بقيادته بعد أن ورث أحد أفقر اقتصادات العالم.