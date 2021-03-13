كشفت وسائل إعلام إيطالية أن نادي جوفنتوس الإيطالي يسعى جاهدا للتخلص من نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الصيف القادم عن طريق بيعه بمبلغ 30 مليون أورو لأحد الأندية الراغبة في ضمه ومن بينها باريس سان جيرمان.

ونقل موقع شبكة قنوات "بيين سبور القطرية"، عن صحيفة كورير ديلي سبورت" الإيطالي، أن نادي السيدة العجوز لم يعد قادرا على مجاراة الأزمة الاقتصادية التي أثرت عليه جرّاء فيروس كورونا، ناهيك عن الإخفاقات العديدة في دوري الأبطال.

وأوضح ذات المصدر أن مسؤولي "اليوفي" يرون أن أفضل عودة إلى المسار الصحيح اقتصاديا، هي بيع أغلى لاعب في الفريق، فإذا ما نجحت الإدارة في فعل ذلك ستوفر على نفسها ما قيمته 31 مليون أورو، وهو الراتب السنوي لكريستيانو رونالدو.