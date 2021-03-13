تحدث لاعب اتحاد عنابة ريان بوكمية عن البداية الموفقة لفريق مدينة "بونة" خلال بداية الموسم الكروي ، ضمن منافسات القسم الثاني لكرة القدم.

ريان قال في تصريحات لـ"الخبر": "..حضرنا للعودة إلى المنافسة بخمسة تربصات، و البداية لم تكن سهلة بسبب مشكل الإجازات ولم نستهل بداية الموسم بكامل التعداد وخضنا أولى اللقاءات بخمس لاعبين من تشكيلة الموسم الماضي."

وأضاف نفس المتحدث:" بعد تسوية قضية الإجازات، الحمد الله الأمور سارت على ما يرام وحققنا نتائج إيجابية، وكان هدفنا جمع أكبر عدد ممكن من النقاط ، المشوار ليس سهلا، البطولة لا تزال طويلة ونحاول تسييرها مباراة بمباراة".

صانع الألعاب أردف:" كل الظروف مواتية لتقديم موسم يليق بالفريق ، لدينا تعداد، طاقم فني وطبي، إداري، في المستوى ونسعى دائما للتأكيد فوق الميدان".

وعن طموحاته هذا الموسم مع الفريق أوضح بأن التحفيزات والتشجيعات التي يتلقاها من قبل زملاءه وحتى جماهير الفريق، تزيده الثقة من أجل أن يكون عند حسن الظن، ويساهم في إسعاد الجماهير العنابية التي تنتظر بشغف العودة إلى المحترف الأول.

وختم اللاعب الشاب حديثه لـ "الخبر" بثنائه عن الأنصار الذين يساندون النادي، وأكد على أن اللاعبين يشعرون بقربهم من " الهوليغانز" من خلال التواجد قبل المواجهات وبعدها من أجل الرفع من معنوياتهم.

للإشارة يحتل اتحاد عنابة صدارة المجموعة الأولى للجهة الشرقية برصيد 11 نقطة من 5 مواجهات خاضها.