أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، على ضرورة تكثيف الجهود في مجال إصلاح الشبكات ومحاربة التسربات من أجل تعبئة أحسن للموارد مع تحسيس المستهلك بأهمية عقلنة استهلاكهم، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وخلال زيارة تفقدية قام بها الخميس الماضي إلى مقر "الجزائرية للمياه"، وجه ميهوبي مجموعة من التعليمات تهدف أساسا إلى "تحسين جودة الخدمة العمومية للمياه المقدمة للمواطن، حيث شدد على ضرورة إعادة توجيه الجهود المبذولة لتعبئة موارد المياه نحو إصلاح الشبكات ومحاربة التسربات وتسوية وضعية المستخدمين فيما يخص الربط العشوائي وتحسين معدل مردود الشبكة"، حسب نفس المصدر.

وأضاف الوزير في ذات السياق بأن "هذا العمل يجب أن يرافقه تحسيس المستهلك بالاستخدام الرشيد لهذا المورد الحيوي. كما أعطى الوزير، بالمناسبة، تعليمات "صارمة" تعلقت بضرورة تقييم أداء مديري الوحدات والمناطق، والعمل بالتنسيق مع مدراء الموارد المائية للولايات، من أجل تحسين الخدمات المتعلقة بنشاط القطاع مؤكدا على دور "الاستقرار" بمساهمة الشريك الاجتماعي.