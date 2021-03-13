أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة ستة أشخاص جراء انفجار خزان يحوي مادة الأسفلت بوحدة صناعية بمدينة قابس الساحلية في تونس.

وبحسب قناة "التاسعة" المحلية، فقد اندلع صباح اليوم السبت، حريق ضخم في مصنع الزفت في المنطقة الصناعية في قابس تسبب في انفجار حاوية لصنع مادة الإسفلت.

ووفقا للمعطيات الأولية فقد توفي 4 أشخاص جراء هذا الانفجار، قبل أن يرتفع العدد إلى 5 ثم إلى 6 أشخاص.

ووفقا لمصادر أخرى يتصاعد العدد تدريجيا. ومنهم من قال أصبح 7 أشخاص.ويحاول أعوان الحماية المدنية في هذه الأثناء السيطرة على الحريق.