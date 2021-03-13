وضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا.

وكانت وكالة "عمون" الأردنية للأنباء، نقلت عن مصادر طبية قولها إن عدد وفيات انقطاع الأوكسجين عن المستشفى وصل إلى ثمانية ضحايا. وناشد أقرباء مرضى مستشفى السلط الحكومي، أعيان ومسؤولي المنطقة للتحرك بعد حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا.

وروى بعضهم، أن الوضع سيئ جدا داخل المستشفى، وقالوا: "المرضى يتحولون للون الأزرق ويموتون في ثوان". وأشاروا إلى أنه يتم استخدام زجاجات الأوكسجين الصغيرة للمرضى، وأن الدفاع المدني تدخل للمساعدة، وأن مدير المستشفى لم يكن يجيب على اتصالات أهالي المرضى.

وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث، مؤكدا ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.