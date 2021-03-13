رفضت محكمة التحكيم الرياضية، السماح بأداء أغنية "كاتيوشا" بدلا من النشيد الوطني الروسي في الألعاب الأولمبية بطوكيو وبكين.

واعتبرت محكمة التحكيم الرياضية أن أغنية "كاتيوشا" تقع تحت الحظر المفروض على عزف النشيد الوطني الروسي، وهو ما ينطبق أيضا على أي مقطوعة أخرى مرتبطة بشكل واضح بروسيا.

وعلقت رئيسة لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الروسية البطلة الأولمبية الروسية في مبارزة السيف صوفيا فيليكايا علقت قائلة على القرار: " أغنية كاتيوشا وطنية للغاية، ومعروفة في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب تم اقتراح هذه الأغنية، لذلك عندما يتوج أي رياضي روسي، ستعرف جميع الدول بذلك."

وتعتبر أغنية "كاتيوشا" من أشهر الأغاني الشعبية التي رافقت الجنود والضباط السوفيات في جبهات الحرب الوطنية العظمى وإحدى رموز الانتصار على النازية، وأصبحت رمزا للوفاء والصمود بالنسبة لأولئك الذين قاتلوا في الحرب.