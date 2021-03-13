اندلعت، ليلة أمس، مواجهات بين محتجين على السكن وعناصر من الشرطة أمام مبنى بلدية قصر الشلالة في ولاية تيارت.

وعلم من مصدر مطلع أن المواجهات بدأت برشق أحد المحتجين لعناصر حفظ الأمن المرابطة في محيط البلدية، وقد تزامنت هذه المشادات مع انتشار خبر وفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده قبل يومين أمام دار البلدية، احتجاجا على عدم ورود اسمه ضمن قائمة السكن العمومي وقطع الأراضي المعلن عنها بحر الأسبوع الماضي، وسجلت في مواجهات أمس، عدد من الإصابات تم نقلها إلى مستشفى يوسف دمارجي بعاصمة الولاية تيارت.

وعاد الهدوء صبيحة اليوم إلى بلدية قصر الشلالة، إذ شوهد تجمع سلمي لعدد من المحتجين أمام مبنى البلدية، للمطالبة بفتح تحقيق في قائمة حصة 658 سكن عمومي إيجاري وحصة 1623 قطعة أرضية البناء.