ديلور: كنت كالفنك في القفص

رياضة
13 مارس 2021 () - شاهر.ع
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تحدث الدولي الجزائري آندي ديلور، لاعب مونبوليه الفرنسي، عن عودته مجددا إلى المنافسة بعدما غاب عنها بسبب الإصابة.

ديلور قال في تصريحات صحفية نقلتها الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك: ".. يضحك.. عند الاسترجاع، كنت كالفنك في القفص، أريد أن ألعب مرة أخرى، اليوم فتح عليا، يسعدني أمر العودة، أشعر بالراحة".

وأردف: " للمرة الأولى أحسست ببعض الآلام لكني شعرت بعدها بأن الفريق بحاجة لي، قمت بالاسترجاع مبكرا ، أنا جاهز ، ليس لدي أي شيء".

ديلور واصل قوله:" أشكر الطاقم الطبي، الرئيس واللاعبين".

وختم آندي كلامه:" نادرا ما كنت أتعرض للإصابة في مشواري، وعرفت لماذا..الأمر الأكيد أني لا أريد تضييع الداربي غدا، أمام نيم، ربما هي اشارة ..، الآن أنا جاهز تماما."

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