توفي 11 شخصا وأصيب 409 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حوادث مرور وقعت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة. وأفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، أن وحداتها قامت في هذا الإطار بـ326 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات، مسجلة وفاة 11 شخصا وإصابة 409 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم إسعافهم في أماكن الحوادث وتحويلهم إلى المستشفيات.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ93 عمليات تحسيسية عبر15 ولايات (57 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ70 عملية تعقيم عبر 04 ولايات (32 بلدية) عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 275 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و57 سيارة إسعاف و31 شاحنة إطفاء.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لعدد من الأشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المتسرب من مختلف وسائل التدفئة ومسخنات الماء داخل منازلهم، وذلك على مستوى كل من ولاية تيبازة، 9) أشخاص، باتنة (3) أشخاص، عنابة (3) أشخاص، المدية (1) وهران (1) وتلمسان (1)، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المصالح الاستشفائية.