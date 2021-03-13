تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني من إلقاء القبض على إرهابي بتمنراست خلال محاولته الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، يوم 11 مارس 2021، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى"عبد العزيز ولد مانتو"، بعد محاولته دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع مالي".

وأضاف ذات المصدر أن الإرهابي كان متابعا في إطار الإشادة بالأعمال والتنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل.

وخلص البيان إلى القول أن هذه العملية تؤكد عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، وقطع دابر كل أشكال الدعم والإشادة بالجماعات الإرهابية.