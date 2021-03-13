قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي لخدمات التصديق و التوقيع الإلكترونيين،أن الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا لتحقيق زيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية، وكذا ضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار التبادلات الدولية، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية من خلال عملية التشفير ضمن عملية التصديق الإلكتروني، وتقليل تكاليف الإدارة بشكل يؤدي للقضاء على البيروقراطية.

كما راهن أن العملية ستتبعها خطوات لاحقة تصب في إطار أوليات برنامج الرئيس الذي من بين أهدافه تحقيق تحول رقمي. وأضاف الوزير الأول، أن الحكومة راهنت على تحسين خدمة الربط بالأنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين،

وتابع، أنه تم تسجيل ارتفاع ملموس في عرض النطاق الترددي الدولي، الذي انتقل من 1.7 إلى 2.8، بعد تشغيل الكابل البحري الجزائر فلانسيا ووهران فلانسيا، الذي مكّن من زيادة تدفق الأنترنت لفائدة أكثر من مليوني مشترك.

كما تم تكييف شبكة الاتصالات، لتسهيل بروز المدن الذكية، فتم مد 7000 كلم من الألياف البصرية، أي 78 بالمائة من الهدف المسطر، وتوسيع الولوج للأنترنت ذات التدفق العالي جدا بعصرنة شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية.

وأكد الوزير الأول ، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد بانطلاقة جديدة في إطار الجزائر الجديدة مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على تحقيق هذا الهدف.