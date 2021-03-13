أجلت مصالح الحماية المدنية في حدود الثامنة و50 دقيقة من صباح اليوم السبت 11 مختنقا بغاز أحادي أكسيد الكربون تتراوح أعمارهم بين سنتين و70 سنة، من منزل ذي طابقين بفرقة الزواميك التابعة إقليميا لبلدية السواقي جنوبي المدية.

وحسب بيان لخلية إعلام المديرية الولائية لذات المصالح، فإنه بعد تلقيهم الإسعافات الأولية في مكان الحادث، تم نقلهم في أعراض متفاوتة الخطورة نحو العيادة المتعددة الخدمات بمقر البلدية لتلقي العلاج وتعتبر هذه الحادثة أعلى حصيلة لإصابات بالاختناق في عملية إجلاء واحدة قامت بها مصالح الحماية المدنية منذ أزيد من عام.