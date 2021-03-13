لن يكون بمقدور المنتخب الوطني الاعتماد على بعض لاعبيه المهمين، خلال المباراتين القادمتين أمام كل من زامبيا وبوتسوانا لحساب تصفيات كان الكاميرون.

مدرب ماتز الفرنسي رفض، أن يسرح ثنائي الفريق ، الحارس ألكسندر أوكيجة وفريد بولاية، وأكد خلال تصريحات صحفية نقلتها يومية " ليكيب الفرنسية " بأنه أخبر لاعبيه الأفارقة والمقدر عددهم بعشرة عناصر، بأنهم لن يسرحوا لمنتخبات بلدانهم، خاصة وأن النادي تنتظره مباريات مهمة أبرزها مواجهتا موناكو في الدوري والكأس.

وقال المدرب فريديرك أنتونيتي:"تم اتخاذ قرار ذكي في أمريكا الجنوبية من خلال تأجيل المباريات التأهيلية ، يجب أن تستوحي إفريقيا وآسيا الفكرة من ذلك".

قرار الفرق الأوروبية بعدم السماح للاعبيها الدوليين بالانضمام إلى منتخبات بلدانهم يعود إلى تخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا وانتشارها داخل النادي.