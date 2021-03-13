كشف تقرير أممي حديث عن كميات الطعام التي تم إهدارها في مختلف أنحاء العالم في عام 2019، حيث وصلت الكمية إلى مليار طن متري، بمعدل 121 كيلوغرامًا للفرد الواحد، وتمثّل الكمية الكاملة حوالي 17 بالمائة من جميع المواد الغذائية التي كانت مُتاحة للمستهلكين في عام 2017.

ووفقًا لما ذكره تقرير الأمم المتحدة، فإن 690 مليون شخص يتأثرون بالجوع، وأكثر من ثلاثة مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، إضافة إلى ذلك، فإن الطعام المُهدر مسؤولٌ عن 8 إلى 10 بالمائة من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وقام الباحثون بتحليل بيانات نفايات الطعام في 54 دولة، حيث تأتي معظم نفايات الطعام بنسبة 61 بالمائة من المنازل، و 26 بالمائة من المطاعم و 13 بالمائة من محلات البيع بالتجزئة مثل البقالات.

وفوجئ الباحثون بأن إهدار الطعام كان يُمثّل مشكلةً كبيرةً لجميع البلدان تقريبًا، بغض النظر عن مستوى دخلها.

ووفقًا للإحصائيات، فإن تقدير النفايات المنزلية للشخص الواحد في الجزائر بلغ 91 كيلو غرامًا في عام 2019، وبشكل عام، وصلت نفايات الطعام المنزلية في الجزائر إلى 3 918 529 طن متري تقريبًا في العام ذاته.

أما بقيّة الدول العربية، ففي مصر، المغرب وتونس، بلغ معدل النفايات المنزلية للفرد 91 كلغ، وفي ليبيا 76 كلغ، السودان 97 كلغ وجنوب السودان 103 كلغ، البحرين 132 كلغ، العراق 120 كلغ، الأردن 93 كلغ، الكويت 95 كلغ، لبنان 105 كلغ، عمان وقطر 95 كلغ، السعودية 105، فلسطين 101، سوريا 104، الإمارات 95، اليمن 104.

أما أكثر دولة في العالم التي تنتج عنها نفايات طعام منزلية هي نيجيريا بمعدل 189 كلغ للفرد الواحد، و أكثر من 37 مليون طن للدولة بأكملها.

أما الدولة الأقل، فهي روسيا والتي ينتج 33 كلغ نفايات طعام منزلية عن الشخص الواحد، وبشكل عام خمسة ملايين طن تقريبًا.