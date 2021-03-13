حذّرت السلطات الصحية في روسيا من السلالة المتحورة من فيروس أنفلونزا الطيور"H5N8"، وقالت أن السلالة تتمتع بـ"درجة عالية من احتمالية تناقلها ما بين الأشخاص".

وحسب صحيفة "موسكو تايمز"، فإنه من الممكن أن تصيب البشر طفرات أخرى من أنفلونزا الطيور والخنازير، إلا أن السلالة القاتلة للطيور، H5N8، والتي تم رصدها مؤخرا، لم يتم الكشف عن انتشارها بين البشر سابقا.

وقالت رئيسة منظمة "روسبوتريبنادزور" الحكومية المهنية بالصحة، آنا بوبوفا، إنّ "الطفرة مستمرة بنشاط كبير"، ما صعد المخاوف في البلاد. وأشارت بوبوفا إلى أن المنظمة ومختبر أبحاث في سيبيريا يعملان على تطوير مجموعة من فحوصات الفيروس واللقاحات المضادة له، خلال مراقبتهما لتفشيه.

وكانت المنظّمة المذكورة قد أبلغت، في شهر فيفري، منظمة الصحة العالمية عن أول إصابة بسلالة H5N8 بعد انتقالها من الطيور إلى البشر.