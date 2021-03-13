زف مدرب نيس الفرنسي أدريان أورسيا، أخبارا جيدة بخصوص عودة الدولي الجزائري يوسف عطال إلى الميادين وهو الذي كان مقررا أن يغيب عنها لفترة طويلة بسبب الإصابة، حسب الصفحة الرسمية لنادي الجنوب على تويتر.

أورسيا قال في تصريحات صحفية: " لقد تغير الوضع الصحي لعطال، يوسف يتعافى بشكل تدريجي من الناحية البدنية ،إنه يخضع لبرنامج رياضي لكنه لن يكون حاضرا معنا غدا الأحد وأضاف " هل سيكون متاحا الأسبوع المقبل..إننا نأمل ذلك نحن نقوم بتقييم التدريب بعد المران ، نحن نرافقه بأفضل ما نستطيع على أمل أن يتمكن من العودة قريبا ".