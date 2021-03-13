انطلقت في تونس صباح اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بكافة أنحاء البلاد، بعد حصولها على دفعة أولي من لقاح "سبوتنيك V" الروسي تقدر بـ30 ألف جرعة.

وأعطيت إشارة الانطلاق الرسمي للحملة من المستشفى الميداني بقبة المنزه في العاصمة، بتطعيم عدد من الأطباء وأعوان الصحة، حيث تلقت الممرضة بالمجمع الطبي بتونس محرزية الهمامي، أول جرعة من لقاح كورونا في تونس.

وخصص 25 مركزا جهويا للتطعيم ضد "كوفيد 19" بكافة محافظات البلاد، وسيكون الانطلاق بتطعيم مهنيّي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بهذا المرض والمسجّلين بالمنصة الإلكترونية "EVAX". وتهدف وزارة الصحة إلى تطعيم 50% من سكان البلاد.