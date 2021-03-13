نبهت مصالح الأرصاد الجوية ، إلى استمرار تساقط الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للزوابع الرملية نهار اليوم السبت على عدة ولايات في جنوب البلاد.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية أن استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وأحيانا تكون على شكل زخات رعدية ومصحوبة بحبات البرد، سيكون على ولايات عين صالح، المنيعة، إليزي، جانت، ورڨلة ومنطقة جنوب تڨرت، وذلك حت الساعة الثالثة بعد زوال اليوم وتقدر الكمية المتوقعة بين 15 و25 ملم وقد تتجاوز أحيانا 30 ملم محليا.

وفي تنبيه ثان من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة تتوقع الأرصاد الجوية أن تهب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية على ولايتي أدرار وبرج باجي مختار، وذالك حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.