تُفتتح صباح غد السبت بفضاء الشلال الطبيعي السياحي بمدينة حمام دباغ في ڨالمة ، فعاليات الطبعة التاسعة لتظاهرة "ربيع الحمامات للصناعة التقليدية "، ببرمجة عدّة نشاطات تتمحور ، حسب مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ، حول عرض وبيع المنتوجات الصناعية التقليدية لنحو 40 حرفي من داخل وخارج ولاية ڨالمة ، وتنظيم جولات سياحية داخل أرجاء الولاية التي تزخر بعدة كنوز سياحية .



وحسب السيد صالح باقل مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية ڨالمة ، فإنذ الهدف من تنظيم هذه التظاهرة ، تنشيط موسم الربيع والعطلة المدرسية ، لفائدة التلاميذ وعائلاتهم ،وترقية نشاطات الصناعة التقليدية الفنية ، وترويج وتسويق المنتوج الحرفي ، فضلاعن خلق جو للترفيه والتسلية في المناطق السياحية وتنشيطها كما قال.



يُشار إلى أنّ الطبعة التاسعة للتظاهرة ، تعكف على تنظيمها مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية قالمة ، ومشاركة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة . وستُعطى إشارة الافتتاح صباح السبت من طرف سلطات ولاية ڨالمة ، بفضاء الشلال الطبيعي السياحي ، لتمتد إلى غاية الـ20 من شهر مارس الجاري.