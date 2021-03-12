تعرضت سفينة لصيد الأسماك للغرق صباح اليوم الجمعة على بعد ميل بحري عن مدينة القالة دون تسجيل أي ضحايا حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية بالولاية التي أوضحت بأنه تم إنقاذ طاقم السفينة المتكون من 7 بحارة من طرف حرس السواحل.



و أفاد ذات المصدر بأنه تم إطلاق عملية إنقاذ البحارة السبعة بمجرد التبليغ عن انقلاب هذه السفينة التي يبلغ طولها 12 مترا.



و أضاف ذات المصدر بأن البحارة السبعة "بخير و في حالة صحية جيدة" مفيدا بأن مصالح الحماية المدنية تدخلت على مستوى ميناء القالة الجديد بمجرد "إعادة الضحايا إلى اليابسة" و ذلك من أجل تقديم الإسعافات الأولية لهم.



و قد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة من أجل تحديد ظروف و ملابسات هذا الغرق حسب ما خلص إليه ذات المصدر.





