توفى، صباح اليوم، شاب في عقده الثالث، أثر انقلاب جرار فلاحي بدوار الشوالة ببلدية منداس بولاية غليزان.

وقالت مصادر محلية بأن انقلاب جرار فلاحي صباح اليوم بدوار الشوالة النائي ببلدية منداس بمنطقة وعرة خلف وفاة شاب فوق الثلاثين سنة.

كما أكدت ذات المصادر تدخل مصالح الحماية المدنية بذات البلدية، حيث حولت الضحية إلى العيادة المتعددة الخدمات الصحية بذات البلدية.

ومن جهة أخرى، فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص تحقيقا لكشف أسباب وقوعه.