‎ أعلنت سفارة مملكة هولندا بالجزائر، عن تقديم منح‎ دراسية عبر الإنترنت في مجالات مختلفة لصالح موظفي القطاع العام والخاص.

وأشارت السفارة في بيان لها، تلقت "الخبر" نسخة منه، عن توفر أماكن لمتابعة دروس تدريبية لصالح الموظفين والمهنيين الذين يعملون في الإدارات التي لها علاقة مباشرة مع قطاعات العدالة وقطاعات أخرى.

وجاء، في، البيان ان 14 مارس آخر أجل لإيداع الطلبات في قطاع العدالة وبالتحديد مجال التشريع أما الجماعات المحلية فتم تحديد (28 مارس كآخر أجل لإيداع الطلب) وبعدها إدارة الموارد المائية حيث تم ضبط تاريخ 4 أفريل كآخر أجل لإيداع الطلبات.

وحسب ذات البيان، فإن الحكومة الهولندية توفر كذلك منحا دراسية لصالح المهنيين الشباب من القطاع العام والخاص وذلك في مجالات الاقتصاد والإدارة، والإعلام والعلوم الإنسانية، والقانون، والزراعة والبيئة، وآخر أجل لإيداع الطلب حدد بتاريخ 23 مارس الجاري.

وأشار المصدر أنه يمكن للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذه المنح تصفح الموقع التالي: www.studyinholland.nl/msp أو التواصل مباشرة بالجامعات الهولندية التي توفر تلك الدورات التدريبية.