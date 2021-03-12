انتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، المشككين في معجزة الإسراء والمعراج، بدءًا باليهود في المدينة ثمّ المشركين والمسيحيين يومها والمنافقين، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو المنكرين حاليا وقوعها بالتحديد في السابع والعشرين من شهر رجب، مؤكدًا أنها "تعرضت للكثير من التشكيك".

واستهجن يوسف بلمهدي، أول أمس، خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي حول ''ذكرى الإسراء والمعراج'' بدار القرآن، الشيخ أحمد سحنون ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، التيار السلفي ضمنيًا دون ذكر اسمه، إنكارهم تحديد وقوع معجزة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب، وقال: "إن لم تكن في 27 من شهر رجب" فهذا "تشكيك في الحادثة وتاريخها".

وأبدى انزعاجه ممّا يقال عن التشكيك في هذه "الحادثة الخالدة الباقية"، لكن –يضيف الوزير- "أن يُحمَل السلاح الفكري والنقد التاريخي للتشكيك في الحادثة ككل حتى أصبح الناس يقولون اتركوا الحديث عن الإسراء والمعراج لأنها لم تكن لا في 27 ولا في رجب".

وأكد الوزير أن "معنى هذا أن ندخل في شيء لا يمكن أن يجعل للأمة قرارا واستقرارا"، وأضاف: "نحن نبحث عن الجانب الذي يعطي للأمة القوة، وهو هذا اليوم الّذي نذكر فيه هذه الحادثة".

وأقرّ بلمهدي أن "الأمة اختارت كما اخترنا 27 رجب ذكرى ليلة الإسراء والمعراج"، وقال إن تكرار "الحديث في كل سنة عن تاريخ ليلة الإسراء والمعراج هل هو في ليلة 27 أو في غيرها، ولماذا الاحتفال بيوم 27 وليس في يوم 25، في وقت تحتاج الأمة إلى جمع صفها، وإلى الالتقاء على قاعدة كبيرة جدا، خاصة وأنّ القدس الشريف مهدّد، وفلسطين مهدّدة أكثر من أيّ وقت مضى".

وأشاد الوزير بالموقف الرسمي للدولة الجزائرية تجاه فلسطين، وقال: "الحمد لله، هذا ما تسير عليه بلادنا وقيادة الدولة الجزائرية، والسيد رئيس الجمهورية الذي ذكر أكثر من مرة بأن الجزائر هي أخت فلسطين، ولن ننعم باستقلالنا حتى تتحرّر فلسطين وتكون القدس الشريف هي عاصمة فلسطين المباركة التي هي جزء من تاريخنا وجزء من عقيدتنا وجزء من هويتنا، والشعب الجزائري لا يرى فرقًا بينه وبين إخوانه الفلسطينيين"، مسترشدًا بمقطع شعري لعلامة الجزائر الشيخ أحمد سحنون: "بُشراك سيف الجزائر لن يُغمدَا".

وشدّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف على أن "التمسك بالعلم واليقين" هو السبيل الأفضل لمواجهة المشككين بحادثة الإسراء والمعراج، مشيرًا إلى أن إحياء هذه الذكرى تعدّ فرصة أخرى "لاستخلاص الدروس والعبر من السيرة النبوية الشريفة".

وتمحورت مداخلات الأساتذة والدكاترة المشاركين في هذا اليوم الدراسي, حول "تجليات معجزة الإسراء والمعراج" للأستاذ موسى إسماعيل، و"الإسراء والمعراج دعوة إلى نصرة القدس الشريف" للأستاذ سليمان ولد خسال، و"المقاصد التربوية لحادثة الإسراء والمعراج" للأستاذ نور الدين بوحمزة.