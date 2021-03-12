اهتزت، زوال اليوم، بلدية عين الذهب بجنوب ولايبة تيارت، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 68 سنة على يد ابن عمه رميا برصاص بندقية صيد، بسبب خلاف حول مكان للرعي.

وعلم من مصدر مطلع أن الحادثة وقعت بمنطقة "الرب" على بعد حوالي 20 كلم عن عين الذهب مركز، إثر ملاسنات كلامية بين الجاني البالغ من العمر 65 سنة وابن عمه، المجنى عليه، تطورت إلى إستعمال بندقية صيد، وسقوط ضحية وتوقيف مقترف الجريمة بعد الحادثة من طرف الدرك الوطني.

وتعد هذه ثاني حادثة قتل بسبب خلافات حول الأرض بتراب بلدية عين الذهب، والرابعة بتراب الولاية في ظرف أسابيع قليلة بعد حوادث بلديات عين دزاريت، عين الذهب وتيدة.