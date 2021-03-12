أسفرت الدفعة الأولى من مباريات الجولة الـ17 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي أجريت زوال اليوم الجمعة، عن ارتقاء شبيبة الساورة إلى صدارة الترتيب فيما حسم التعادل القمة بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

وواصل أبناء الجنوب مشوارهم الرائع هذا الموسم بعدما أطاحوا اليوم بوداد تلمسان على ملعب 20 أوت في بشار بنتيجة هدف لصفر وقعه بلعيد حميدي في الدقيقة 33 عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا تحقق شبيبة الساورة الفوز الخامس على التوالي ما جعلها ترتقي إلى صدارة الترتيب مؤقتا في انتظار إجراء مولودية وهران لمقابلته غدا، فيما ينشغل وفاق سطيف بالمنافسة الإفريقية.

قمة الجولة احتضنها ملعب 5 جويلية بالعاصمة بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد وانتهت دون فائز (1-1)، حيث افتتح بلخير باب التسجيل لـ"الشناوة" في الدقيقة 47 وعدل المحترف البينيني كوكبو لأبناء العقيبة في الدقيقة 63.

هذه النتيجة لا تخدم الفريقين في الاقتراب من مقدمة الترتيب ويبقيان في المركز الثامن للشباب (22 نقطة) والحادي عشر للمولودية (20 نقطة).

ويواصل أولمبي المدية تراجعه في الفترة الأخيرة بعدما فشل في تحقيق الفوز في المقابلة الرابعة على التوالي واكتفى اليوم بالتعادل على أرضية ميدانه أمام اتحاد بلعباس بنتيجة هدف في كل شبكة، حيث كان الضيوف سباقين للتهديف عن طريق رضوان بونوة في الدقيقة 51 فيما عدل للمحليين هشام خلف الله من علامة الجزاء في الدقيقة 78.

ويبقى أبناء التيطري في المركز الرابع بـ29 نقطة فيما رفعت "المكرة" رصيدها إلى النقطة 15 في المركز 17.

وفي مقابلة عرفت تسجيل مهرجان من الأهداف، سحق شباب قسنطينة ضيفه سريع غليزان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ما يؤكد الاستفاقة الأخير لـ"السنافر" بعد بداية موسم صعبة.

وارتقى أبناء مدينة الجسور المعلقة إلى المركز العاشر برصيد 21 نقطة، أما "الرابيد" فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

وستجرى غدا السبت 5 لقاءات في إطار نفس الجولة فيما تم تأجيل مواجهة وفاق سطيف-شبيبة القبائل بسبب انشغال الناديين بالمنافسة الإفريقية.

الجمعة:

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 1 - 1

أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 1 - 1

شبيبة الساورة - وداد تلمسان 1 - 0

شباب قسنطينة - سريع غليزان 5 - 2

السبت:

اتحاد الجزائر - جمعية الشلف

نجم مقرة - شبيبة سكيكدة

مولودية وهران - أهلي برج بوعريريج

نصر حسين داي - نادي بارادو

جمعية عين مليلة - اتحاد بسكرة

مباراة مؤجلة:

وفاق سطيف - شبيبة القبائل

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة الساورة 32 15

2. وفاق سطيف 30 14

--. مولودية وهران 30 16

4. أولمبي المدية 29 17

5. شبيبة القبائل 27 14

6. جمعية عين مليلة 26 15

7. نادي بارادو 23 16

8. شباب بلوزداد 22 12

9. اتحاد الجزائر 21 15

--. شباب قسنطينة 21 16

11. مولودية الجزائر 20 13

--. سريع غليزان 20 16

13. وداد تلمسان 18 16

14. نصر حسين داي 17 16

15. أولمبي الشلف 16 14

--. اتحاد بسكرة 16 16

17. اتحاد بلعباس 15 17

18. نجم مقرة 11 15

19. شبيبة سكيكدة 8 15

20. أ. برج بوعريريج 4 14.