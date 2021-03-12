آخر أرقام كوفيد-19 في الجزائر

أخبار الوطن
12 مارس 2021 () - س.أ
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سجلت الجزائر 157 إصابة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الجمعة اللجنة العلمية المكلفة برصد وتحري الجائحة.

وأضاف المصدر أنه تم إحصاء 3 وفيات جديدة بسبب الفيروس وتماثل 116 مريضا للشفاء.

و أوضح الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.008 ، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.672  شخص والعدد الإجمالي للوفيات  3031 حالة.

وأضاف المصدر أن 15 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

و أشار أن 23 ولاية لم تسجل أي حالة و20 ولاية سجلت من 1 الى 9 حالات, فيما سجلت  5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

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