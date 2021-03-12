سجلت الجزائر 157 إصابة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الجمعة اللجنة العلمية المكلفة برصد وتحري الجائحة.

وأضاف المصدر أنه تم إحصاء 3 وفيات جديدة بسبب الفيروس وتماثل 116 مريضا للشفاء.

و أوضح الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.008 ، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.672 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3031 حالة.

وأضاف المصدر أن 15 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

و أشار أن 23 ولاية لم تسجل أي حالة و20 ولاية سجلت من 1 الى 9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.