يقوم رئيس الدولة المالي، باه انداو، غدا السبت، بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، حسب ما أفاد اليوم الجمعة بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "يقوم رئيس الدولة المالي باه انداو، السبت 13 مارس 2021 ، بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر".

و ستسمح هذه الزيارة "باستعراض العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع الجزائر ومالي وسبل تطويرها وترقيتها خدمة للمصالح المشتركة".

"كما سيقف الرئيسان بهذه المناسبة على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر"، حسب نفس المصدر.