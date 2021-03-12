رافعت اسبانيا اليوم الجمعة من أجل حل سياسي "عادل ومستدام ومقبول من الطرفين" للنزاع القائم بالصحراء الغربية، حسبما أورده بيان نقله موقع فويس أوف أمريكا.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية, أرانشا غونازليز لايا في البيان "تبقى اسبانيا على موقف ثابت يدعم البحث عن حل يجب أن يكون سياسيا وعادلا ومستداما ويقبله الطرفان وفقا لما تنص عليه لوائح مجلس السلم الأممي".

وأضافت "ليس من الضروري أن تقوم اسبانيا بترقية حل ملموس ولكن بدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل يقبله الطرفان".

وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع عن التوتر الذي عرفته العلاقات بين المغرب وألمانيا بخصوص موقف هذا الأخير إزاء القضية الصحراوية.