عشية الاحتفالات المخلدة لمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة وجهت جمعية تسنيم لشلل الدماغي والحركي بولاية أدرار نداء استغاثة الى كافة الجهات المعنية من أجل إعادة إحياء مشروع إنجاز مركز مختص لمعالجة هذه الفئة والذي كان قد انطلق العام الماضي ثم توقف بسبب عدم توفر غلاف مالي كافي لإتمامه.

وقال " بايشي اسماعيل " عضو في مكتب الجميعة "للخبر" أنهم وبمناسبة هدا اليوم الوطني بناشدون إلى جانب الجهات المسؤولة كل أهل الخير من داخل وخارج الولاية قصد المساعدة وأخذ هدا المشروع بعين الاعتبار من خلال تقديم مساعدات سواء كانت دعم مالي أو مستلزمات البناء أو أدوات وتجهيزات للمركز حتى ينطلق من جديد ويرى النور، وهو المركز الذي سيحتضن هذه الفئة المتواجدة بكثرة في الولاية ويساهم في متابعة علاجها وتأهيلها .

وبحسب الجمعية إن كل أمل هذه الفئة هو أن يتم تجسيد المشروع ويحتفل الجميع السنة القادمة والمركز واقعا ملموسا.