عثرت مصالح أمن قسنطينة، وتحديدا بالمدينة الجديدة علي منجلي، على 10 كتب تتعلق بممارسة طقوس السحر والشعوذة وسجل مكتوب بخط اليد لتعليم هذه الطقوس إضافة إلى 180 صورة لأشخاص غير معروفين منها صور بها طلاسم و كتابات غير مفهومة.

وقد تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي 5 لأمن علي منجلي، من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و45 سنة من بينهم فتاة، يستغلون شقة في ممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي إضافة إلى طقوس السحر والشعوذة، والتي كانت نتاج بلاغات مواطنين منذ نهاية شهر جانفي من السنة الجارية، بخصوص نشاط مشبوه بشقة تقع في إحدى العمارات، حيث تم فتح تحقيق في القضية واستغلال معلومات مسبقة عن إمكانية توقيف أشخاص متلبسين بداخلها، ليتم اقتحامها.